A divulgação do retrato oficial dos últimos presidentes dos Estados Unidos, feito depois destes deixarem o cargo, não tem gerado grande interesse nos últimos anos.

Os chefes de Estado norte-americanos e as respectivas primeiras-damas surgem quase sempre retratados em ambientes fechados, em pés na Sala Oval junto à bandeira nacional (Bill Clinton) ou sentados com uma estante de livros como pano de fundo (George W. Bush).

Mas havia alguma expectativa em relação ao retrato oficial de Barack e Michelle Obama. Para além de terem sido os primeiros afro-americanos na Casa Branca, convidaram dois artistas também afro-americanos, que têm abordado a questão da raça nos seus trabalhos, para a tarefa.

O resultado quebra com a tradição. No quadro do artista Kehinde Wiley, Barack Obama surge sentado, de fato, camisa aberta, de braços cruzados, muito atento e sem o sorriso descontraído dos seus antecessores.

O ex-presidente surge rodeado por um arbusto verdejante onde surgem flores simbólicas: os lírios azuis do Quénia, onde nasceu o pai de Barack Obama, o jasmim do Havai, onde nasceu, a flor oficial de Chicago onde começou a sua carreira política e conheceu a mulher, Michelle, o crisântemo.

Michelle Obama surge também sentada com um vestido geométrico. A primeira coisa que chama a atenção é a tom da pele acinzentado da ex-primeira-dama – a artista, Amy Sherald pinta todas as figuras que retrata num tom cinzento numa forma de tornar irrelevante a cor da pele.