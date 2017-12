O predecessor de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, quis deixar uma mensagem de esperança sobre 2017 e partilhou no Twitter histórias positivas de norte-americanos que fizeram a diferença no país.

"À medida que nos aproximamos do Ano Novo, devemos reflectir e prepararmo-nos para o que está para vir", escreveu Obama. "Para todas as más notícias que parece ter dominado a nossa consciência colectiva, há histórias incontáveis deste ano que nos fazem recordar o melhor acerca da América."



As we count down to the new year, we get to reflect and prepare for what’s ahead. For all the bad news that seemed to dominate our collective consciousness, there are countless stories from this year that remind us what's best about America. — Barack Obama (@BarackObama) December 29, 2017





Em seguida, o primeiro presidente norte-americano negro partilhou três histórias inspiradoras. A primeira, de uma rapaz, Jahkil Jackson, de apenas 10 anos, que criou kits para os sem-abrigo de Chicago – com meias, produtos de higiene e alimentos – e entregou 5.000.

O ex-presidente partilhou depois a história de um jogador de futebol americano, Chris Long, que doou o seu salário de um ano para bolsas de estudo em Charlottesville, na Virgínia, a cidade em que uma mulher morreu quando protestava contra um comício de supremacia branca.

A terceira história é a de Kat Creech, uma organizadora de casamentos de Houston que, depois de ter de cancelar um casamento devido ao furacão Harvey, mobilizou os noivos e os convidados para ajudar na ajuda às vítimas.

No final, Barack Obama desafia os americanos a fazer a diferença. "Continuem a tentar mudar o mundo em 2018."