Numa altura em que a maior parte dos países do mundo procura produzir energia eléctrica através de fontes renováveis e limpas, o presidente norte-americano Donald Trump quer reavivar as centrais produtoras de electricidade a carvão e tornar a indústria, uma vez mais, a principal fonte de energia dos Estados Unidos.

A promessa foi feita à indústria mineira que há anos, perante a abundância de reservas de gás natural mais barato e da queda dos custos das energias renováveis, está em declínio, com perda de quota de mercado e várias centrais a falir.

Mas agora e de forma inesperada, a agência federal de energia rejeitou a proposta. A decisão surpreendeu sobretudo pela agência ser liderada por republicanos, o partido do presidente.

A proposta foi feita no ano passado pelo secretário de Energia, Rick Perry, que justificou o subsídio às indústrias do carvão e às centrais nucleares como uma forma de evitar as falhas energéticas "em alturas de problemas no fornecimento provocados, por exemplo, por desastres naturais como os recentes."

Mas a Comissão Federal Reguladora da Energia garantiu que não há qualquer evidência de que o fecho de centrais eléctricas a carvão coloque em risco a resiliência da rede eléctrica norte-americana.

Mais: especialistas no sector calcularam que o plano energético de Trump irá custar cerca de 8,8 mil milhões de euros por ano aos contribuintes e que o dinheiro seria usado para reabilitar as mais antigas e poluidoras centrais eléctricas.