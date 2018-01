Os Estados Unidos da América vão cancelar os vistos de residência que permitem a 200.000 habitantes nascidos em El Salvador de viver e trabalhar no país. A decisão foi anunciada esta segunda-feira pela administração Trump.Estes vistos de residência foram atribuídos ao abrigo do programa humanitário Estatuto Temporário de Protecção (TPS, na sigla original), depois de uma série de terramotos que atingiram El Salvador, em 2001. Cerca de duas centenas de milhar receberam asilo nos EUA, mas agora sofrem a ameaça de ser deportados ou presos se permanecerem naquele país.Caso até 2019 não saiam dos EUA, todos os que estavam sob protecção deste programa arriscam ser presos ou deportados.Até agora, desde que chegou à Casa Branca, a administração Trump retirou este tipo de protecção a dezenas de milhares de cidadãos do Haiti e da Nicarágua.O TPS foi criado em 1990 e autorizava a milhares de imigrantes viveram nos EUA mesmo que tivessem entrado de forma ilegal no país. Este programa estendia-se apenas a países em situações de guerra, desastre ambiental ou epidemias.Desde 1990 300.000 pessoas pediram asilo ao abrigo deste programa implementado pelo Presidente George Bush. Os salvadorenhos receberam esta permissão depois de dois terramotos terem matado mais de 1.000 pessoas e destruído dezenas de aldeias.