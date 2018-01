A polícia sul-africana foi obrigada a intervir depois de centenas de manifestantes terem invadido lojas da cadeia de roupas sueca H&M em Joanesburgo em protesto contra um anúncio racista colocado online.

A foto de um rapazinho negro com uma camisola com capuz com a inscrição "o macaco mais fixe da selva" publicada na loja online da cadeia causou controvérsia e levou mesmo a que o artista The Wekend, que colaborava com a loja, ter decidido cortar laços com a empresa.

A H&M pediu desculpas, retirou a foto e garantiu ter-se tratado de um erro lamentável. Mas o grupo radical sul-africano Economic Freedom Fighters (guerrilheiros para a liberdade económica) – fundado pelo ex-líder da juventude do principal partido da África do Sul, o Congresso Nacional Africano (ANC) entretanto expulso – organizou protestos em várias lojas de Joanesburgo e da Cidade do Cabo.

A polícia acabou mesmo por ter de dispersar os manifestantes com balas de borracha. "No centro comercial de East Rand os manifestantes entraram na loja e roubaram vários itens. Membros da polícia tiveram de intervir e dispersar o grupo de manifestantes com balas de borrachas", escreveu no Twitter a polícia.

Os manifestantes exigem a expulsão das lojas, "Aquele disparate da H&M está agora a enfrentar as consequências do seu racismo. Todas as pessoas racionais devem concordar que a loja não deveria ser autorizada a continuar a operar na África do Sul", escreveu Floyd Shivambu dos Economic Freedom Fighters.