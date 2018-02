Presidente da África do Sul demite-se

O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, cedeu à pressão exercida pelo próprio partido, ANC, e apresentou a demissão.

"Tomei a decisão de demitir-me com efeito imediato", disse Jacob Zuma num discurso de 30 minutos ao país. O ex-líder do ANC disse, no entanto, discordar com a forma como o partido o pressionou a demitir-se depois da eleição de Cyril Ramaphosa, o actual vice-presidente do país, para líder do ANC, no passado mês de Dezembro.



A declaração foi feita horas depois de, numa entrevista, Zuma ter afirmado que aceitaria a decisão do parlamento, que tem previsto votar na quinta-feira uma moção de censura.



Zuma, de 75 anos, governa a África do Sul há nove anos, durante os quais surgiram suspeitas de vários crimes de corrupção.



A demissão acontece depois do seu partido, ANC, lhe ter dado um ultimato para que renunciasse ao cargo.