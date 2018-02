O partido do ainda presidente sul-africano, ANC, decidiu dar um ultimado ao presidente Jacob Zuma que é suspeito de corrupção

O partido do ainda presidente sul-africano, ANC, decidiu dar um ultimato de 48 horas ao presidente Jacob Zuma para que este apresente a demissão, avança a Reuters.



Os 112 membros do comité nacional executivo do ANC, partido do presidente, estiveram reunidos hoje, em Pretória, durante oito horas para decidir o destino de Jacob Zuma.



O presidente, de 75 anos, governa o país há nove anos, mas é suspeito de vários crimes de corrupção. Ontem, o presidente do partido e vice-presidente do país, Cyril Ramaphosa, admitiu que a situação estava a causar "discórdia e desunião."



"Temos que trabalha em conjunto como o Madiba [Nelson Mandela] nos ensinou para empurrarmos as fornteiras da pobreza, desemprego e desigualdde", disse.



Hoje, foi o próprio Cyril Ramaphosa que informou pessoalmente Jacob Zuma da decisão do partido.



Desde Dezembro, quando foi substituído na liderança do ANC, que Jacob Zuma tem sido pressionado para deixar a presidência.



As suspeições estão relacionadas com as ligações estreitas que mantém com a poderosa família Gupta e incluem um negócio de armas, efectuado nos anos 90. Cerca de 18 acusações foram arquivadas antes de ele ter sido eleito presidente, em 2009.