A presidência de Jacob Zuma, o líder da África do Sul, está por um fio, com as críticas a aumentarem e a pedir a demissão do presidente.Os líderes do Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla original), o partido no poder, encontraram-se com Zuma durante a semana passada com vista a pedir a resignação ao cargo, de forma a impedir o processo de destituição (impeachment), na sequência das acusações de corrupção. Zuma, de 75 anos, terá recusado abdicar do cargo.O ANC convocou então uma reunião esta segunda-feira para, em comité nacional, ponderar qual deve ser o próximo passo, sendo uma das hipóteses reforçar o pedido para que Zuma se afaste da presidência. E, segundo as regras internas do partido ao qual Zuma está afecto, todos os membros devem obedecer à vontade expressa pelo mesmo.Caso Zuma se afaste mesmo da presidência um ano antes do fim do seu segundo mandato vai reforçar a posição de Cyril Ramphosa, o líder da ANC eleito em Dezembro que já defendeu que Zuma se deve afastar da presidência o mais rapidamente possível de forma a que a ANC se possa re-agrupar para a campanha eleitoral de 2019.Ramphosa é considerado como o expoente da ala reformista do ANC e tem confrontado abertamente as decisões de Zuma, mais conservador.Zuma liderou a ANC a partir de 2007 e foi eleito presidente da África do Sul em 2009, mantendo-se no poder desde então, presidência constantemente marcada por controvérsias que implicam acusações de corrupção imputadas ao septuagenário.O ANC foi um dos partidos que lutaram contra o Apartheid e que desde 1994 lideram o país. Desde então, a sua imagem tem decaído por não ter conseguido reverter a situação de pobreza do país.