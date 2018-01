O ex-jogador de futebol fez o seu discurso inaugural enquanto presidente da Libéria.



George Weah, o antigo futebolista, assumiu esta segunda-feira a presidência da Libéria. Weah prometeu que iria fazer todos os possíveis para acabar com a corrupção no país, durante o seu discurso inaugural.



O homem que cresceu num dos piores bairros da capital e que se tornou um dos mais reconhecidos futebolistas africanos juntou milhares no estádio Samuel Doe, em Monrovia, a capital do seu país, no dia em que se tornou oficialmente o presidente liberiano.

Vestido em trajes africanos brancos, o presidente disse: "Passei muitos anos da minha vida em estádios, mas nenhuma dessas vezes foi como esta". Durante o seu discurso, Weah garantiu: "Eu fiz uma promessa perante vocês e Deus todo poderoso. Fiquem descansados que não vos vou deixar mal".



Esta foi a primeira passagem verdadeiramente democrática no país das últimas quatro décadas.



Weah foi eleito graças ao grande apoio que recebeu das camadas mais jovens e pobres do país. Para esta fascinação terá contribuído a sua carreira em Milão, Chelsea e no Paris Saint-Germain. Weah foi mesmo laureado com uma Bola de Ouro e o prémio de melhor jogador do ano para a FIFA.



O ex-jogador lembrou que "a vitória não teria sido possível sem a juventude do país, sem as mulheres que vivem vendendo no mercado". Mais de metade dos liberianos vivem em situações de pobreza e foram estes que encheram os comícios do político.