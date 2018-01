O antigo ponta-de-lança do AC Milan e do Paris St Germain, Geroge Weah iniciou o seu mandato como presidente da Libéria com uma medida popular e más notícias.

Num discurso à nação, o presidente anunciou que iria entregar 25% do seu vencimento para um fundo a reverter para o país. Mas logo de seguida avisou os liberianos que a situação do país era muito preocupante.

"A nossa economia está quebrada; o nosso governo está desfeito. A nossa moeda está em queda livre; a infação está a aumentar. O desemprego nunca esteve tão alto e as nossas reservas internacionais nunca estiveram tão baixas", disse George Weah.

Uma das suas primeiras decisões, desde que tomou posse há uma semana, foi ajudar a encher os cofres do país com o seu próprio vencimento.

"Tendo em conta a rápida deterioração da nossa economia, estou a informar-vos que, como efeito imediato, irei reduzir o meu vencimento e benefícios em 25%", disse, garantindo que o dinheiro será usado para criar um fundo para o desenvolvimento do país.

Para além da economia, o presidente George Weah quer realizar uma revisão à Constituição do país que só autoriza "pessoas de cor" a serem cidadãos que proíbe estrangeiros a adquirirem propriedade no país.

O país enfrentou uma guerra civil que perdurou entre 1989 até 2003. A economia sofreu com a queda dos preços para as suas principais exportações: minério de ferro e borracha.

O presidente tomou posse há uma semana e prometeu combater a corrupção que é endémica no país.