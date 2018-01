Xutos & Pontapés anunciam que vão continuar

A banda portuguesa anunciou que pretende editar um novo disco já este ano.

Os Xutos & Pontapés anunciaram que vão continuar, cerca de um mês e meio após a morte de Zé Pedro. Através de uma publicação na sua página de Facebook, a banda portuguesa afirmou que quer editar um novo álbum já este.



"Hoje é um bom dia para olharmos para a frente. Os Xutos vão continuar. Temos entre mãos as músicas novas, muitas delas com a guitarra do Zé [Pedro] já gravada, estamos a contar com o disco de originais neste ano", pode ler-se na rede social, num dia em que a banda celebra o seu 39.º aniversário.





"Temos alguns convites para actuações especiais de homenagem ao Zé Pedro. Temos vários pedidos para concertos que vamos aceitar. Não é fácil, a ausência pesa toneladas, sabemos que vai ser diferente, esperamos que seja bom", escreveram ainda na publicação.



Recorde-se que o guitarrista Zé Pedro morreu a 30 de Novembro, aos 61 anos. O último concerto em que o guitarrista marcou presença em palco foi a 4 de Novembro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.