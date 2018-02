O que acontece caso a música de Diogo Piçarra seja considerada plágio?

A música que Diogo Piçarra apresentou na segunda semifinal do Festival da Canção foi equiparada a uma música evangélica utilizada num cântico da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD). Mas o que poderá acontecer caso tenha existido, verdadeiramente, plágio?

Segundo o regulamento do festival, o plágio é expressamente proibido. "As 20 canções deverão ser obrigatoriamente originais e inéditas, não podendo ter sido reproduzidas, publicadas, editadas, interpretadas, executadas, exibidas, difundidas, distribuídas ou comercializadas por qualquer forma anteriormente", refere o artigo 2.1.1. do regulamento, disponível no site oficial.

Caso a canção – a mais votada da segunda semifinal – não seja original, a consequência é a desclassificação. "Caso venha a verificar-se que há canções que não são originais e inéditas, ou que tenham sido divulgadas publicamente, por quaisquer meios existentes ou que venham a ser criados, as mesmas serão desclassificadas", explica o artigo 2.1.2.

Ainda no regulamento é explicado que um produtor musical, nomeado pela RTP, "supervisionará todo o processo de gravação das canções e fará respeitar este regulamento".

Já Diogo Piçarra garante que a música Canção do Fim não foi plagiada de nenhuma outra canção. "A ideia para a Canção do Fim surgiu em 2016, juntamente com muitas outras do meu mais recente disco "do=s". Mantive-a guardada por achar algo especial, no entanto, a sua simplicidade e a sua progressão de acordes não é algo que não tenha sido inventado, tal como tudo na música", escreveu o músico através do Instagram.









"A minha consciência está tranquila na medida em que eu próprio sou quem está mais surpreendido no meio disto tudo: nasci em 1990, não sou crente nem religioso, e agora descobrir que uma música evangélica de 1979 da Igreja Universal do Reino de Deus se assemelha a algo que tu criaste, é algo espantoso e no mínimo irónico. Desconhecia por completo o tema e continuarei a defender a minha música por acreditar que foi criada sem segundas intenções", reforçou o vencedor do Ídolos em 2012.







A final do Festival da Canção acontece este domingo, 4 de Março.