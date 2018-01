Já são conhecidos os intérpretes do próximo Festival da Canção

Já foram seleccionados os 26 compositores convidados e os respectivos intérpretes das suas canções. Final realiza-se a 4 de Março

Os compositores do próximo Festival da Canção já eram conhecidos e, esta quinta-feira, ficaram também a saber-se os nomes dos intérpretes que vão participar no concurso que levou à vitória de Salvador Sobral no Festival da Eurovisão no ano anterior.



Anabela, JP Simões, Janeiro e Joana Barra Vaz são alguns dos nomes apontados para a primeira semi-final. Veja aqui a lista completa:



- Diogo Clemente convida Peu Madureira

- Fernando Tordo convida Anabela

- Francisca Cortesão convida Joana Barra Vaz

- Janeiro vai interpretar a própria canção

- Jorge Palma convida Rui David

- José Cid convida Gonçalo Tavares e interpreta a própria canção

- JP Simões vai interpretar a própria canção

- Júlio Resende convida Catarina Miranda

- Benjamim convida Joana Espadinha

- Mallu Magalhães convida Beatriz Pessoa

- Nuno Rafael convida Bruno Vasconcelos

- Paulo Praça convida Maria Amaral

- Rita Dias vai interpretar a própria canção



Na segunda semi-final do festival, Tito Paris, David Pessoa ou Susana Travassos são alguns dos nomes que vão interpretar as músicas dos respectivos compositores.



- Aline Frazão convida Susana Travassos

- Armando Teixeira convida Lili

- Bruno Cardoso convida Sequin

- Capicua convida Tamin

- Diogo Piçarra vai interpretar a própria canção

- Francisco Rebelo convida David Pessoa

- Isaura convida Cláudia Pascoal

- João Afonso convida Rita Marques

- Miguel Ângelo convida Dora Fidalgo

- Paulo Flores convida Minnie & Rhayra

- Tito Paris vai interpretar a própria canção

- Daniela Onís vai interpretar a própria canção

- Peter Serrado vai interpretar a própria canção



A final do Festival da Canção, realiza-se em Guimarães a 4 de Março e será apresentada por Filomena Cautela e Pedro Fernandes. Ana Bacalhau, Ana Markl, António Avelar Pinho, Tozé Brito, Carlão, Mário Lopes e Sara Tavares são os jurados.