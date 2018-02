Estas são as músicas da primeira semifinal do Festival da Canção

No próximo domingo, 18 de Fevereiro, a primeira semifinal do Festival da Canção traz as primeiras músicas que poderão representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção. Já a segunda semifinal do Festival da Canção acontece no dia 25 de Fevereiro e a final a 4 de Março.



Oiça os excertos de cada uma das primeiras 13 músicas que vão a competição, divulgados esta segunda-feira pela RTP.



Só por Ela, composta por Diogo Clemente, será cantada por Peu Madureira, presença frequente em casas de fado.







Escrita por Fernando Tordo, Para te dar Abrigo será interpretada por Anabela.



Anda Estragar-me os Planos foi composto por Francisca Cortesão e será interpretado por Joana Barra Vaz.







Ainda sem título, um dos temas que vai a competição foi composto e será interpretado pelo mesmo artista – Henrique Janeiro, convidado por Salvador Sobral.







Sem Medo foi a música composta por Jorge Palma. Para interpretar o tema vai subir ao palco Rui David.







O Som de uma Guitarra é a Alma de um Povo é o tema composto e interpretado por José Cid.







Composto e interpretado por JP Simões, outro dos temas é Alvoroço.





Júlio Resende compôs Para Sorrir eu não Preciso de Nada. O tema será interpretado por Catarina Miranda.







Zero a Zero, tema que será apresentado também no domingo, foi composto por Luís Nunes e será interpretado por Joana Espadinha.







Eu te Amo foi escrito por Mallu Magalhães. Beatriz Pessoa foi a artista escolhida para o interpretar.







Austrália foi a música composta por Nuno Rafael e será interpretada por Bruno Vasconcelos.







Composta por Paulo Praça, A Mesma Canção será interpretada pela cantora Maria Amaral.







Com Gosto Amigo foi composto e será interpretado por Rita Dias.







O troféu que será entregue na final da competição, fabricado pela Vista Alegre, foi hoje divulgado.