Este sábado há conversa literária com Gonçalo M. Tavares e Maria Ribeiro

Este sábado, o escritor português Gonçalo M. Tavares e a autora e actriz brasileira Maria Ribeiro são os convidados da jornalista Anabela Mota Ribeiro para uma conversa literária. O encontro acontece às 18h30, na Livraria Ler Devagar na LX Factory, em Alcântara, Lisboa, com entrada gratuita.

O primeiro livro de Maria Ribeiro, Trinta e Oito e Meio, foi lançado em Portugal pela editora Tinta da China. Agora, a autora volta às páginas com o novo livro Tudo o que eu sempre quis mas só consegui escrevendo, que será lançado em Março, no Brasil.

Com o projecto "Você é o que lê", e com o qual – com o humorista Gregorio Duvivier e com Xico Sá – já percorreu vinte cidades brasileiras, Maria Ribeiro leva a literatura aos brasileiros de norte a sul do país.



A actriz vai juntar-se este sábado a Gonçalo M. Tavares, escritor que venceu, em Dezembro passado, o Prémio Literário Vergílio Ferreira 2018, atribuído todos os anos pela Universidade de Évora.



Nascido em Luanda, em Angola, o autor português de 47 anos e professor de filosofia na Universidade de Lisboa, já recebeu, entre outros, o Prémio Telecom de Literatura em Língua Portuguesa, no Brasil, o Prix du meilleur livre étranger, em França, e o Prix Littéraire Européen.