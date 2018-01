Morreu a cantora Madalena Iglésias

A cantora venceu o Festival da Canção em 1966 com a música Ele e Ela.

A cantora Madalena Iglésias morreu, esta terça-feira, aos 76 anos, numa clínica em Barcelona. A família colocou uma publicação na página oficial da cantora na rede social Facebook onde anunciou o óbito e que as cerimónias fúnebres se realizam em Collserola, na Catalunha.



A cantora, nascida no bairro de Santa Catarina, tornou-se uma das mais importantes cançonetistas portuguesas após vencer o Festival da Canção, em 1966, com a canção Ele e Ela, de Carlos Canelhas.



Madalena Iglesias estudou no conservatório e entrou para Centro de Preparação de Artistas da Rádio da Emissora Nacional, aos 15 anos. A estreia na televisão e na Emissora Nacional aconteceu em 1954. Cinco anos mais tarde, inicia a carreira internacional com uma actuação na televisão espanhola. Em 1960, foi "coroada" Rainha da Rádio e da Televisão.



Após vários sucessos, casou e foi viver para a Venezuela, em 1972, tendo deixado de actuar até os filhos terem cinco anos. Em 1987, foi viver para Barcelona, a cidade onde faleceu.



Em 2008, em declarações à Lusa, a propósito da publicação da sua fotobiografia Meu nome é Madalena Iglésias, de autoria de Maria de Lourdes de Carvalho, a intérprete afirmou que sempre se sentiu perseguida pelo complexo da beleza, apesar de reconhecer que "estava à frente" do seu tempo.



No texto de abertura da sua fotobiografia, a cantora referiu-se à sua carreira, que ultrapassou as fronteiras nacionais, como "um caminho percorrido com entusiasmo, alegria, êxitos e algumas nuvens", e garantia: "Tenho um pouco do que vibrei!".



"Ao escolher a minha profissão/vocação, a procurei cumprir sempre com rigor e muita dignidade", afirmou.