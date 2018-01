DiCaprio vai voltar a trabalhar com Quentin Tarantino

O nono filme de Quentin Tarantino, com estreia prevista para Agosto de 2019, vai ter Leonardo DiCaprio como protagonista. Após Django Libertado, em 2013, a próxima longa-metragem com o actor norte-americano no papel principal vai contar uma história contemporânea dos homicídios do clã de Charles Manson em Agosto de 1969.

Após ter sido apresentado, no ano passado, como uma das possibilidades de protagonista – ao lado de Tom Cruise e Brad Pitt –, a imprensa norte-americana revela o regresso de DiCaprio, com 43 anos, no mundo cinematográfico de Tarantino.

O protagonista de O Renascido, filme de Iñarritu com o qual ganhou o Óscar de Melhor Actor em 2016, vai interpretar a personagem de um actor de televisão de meia-idade à procura de lugar em Hollywood no Verão de 1969 – quando membros do clã Manson invadiram a casa de Roman Polanski em Beverly Hills, e assassinaram a sua mulher, a actriz Sharon Tate, e mais quatro pessoas.

A imprensa norte-americana avança ainda que o papel de Tate será interpretado pela australiana Margot Robbie, que fez de mulher de Leonardo DiCaprio n’O Lobo de Wall Street.