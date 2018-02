Criadores d'A Guerra dos Tronos vão produzir uma nova saga de Star Wars

Os fãs podem preparar os sabres de luz e os mantos de jedi: há boas notícias vindas de uma galáxia distante. Os criadores da série da HBO vão entrar num novo projecto, desta vez no universo de uma das sagas espaciais mais famosas de sempre. "Os criadores d’A Guerra dos Tronos, David Benioff e D.B. Weiss vão escrever e produzir uma nova série de filmes de Star Wars", anunciou esta terça-feira a Disney, duas notícias que poderão alegrar milhões de pessoas pelo mundo fora e, ao mesmo tempo, aborrecer outras tantas.

Os novos filmes serão separados dos principais episódios da saga da família Skywalker, que começou em 1977 com Star Wars: Uma Nova Esperança e terminará em 2019 com Star Wars: Episódio IX.

"David e Dan são dos melhores contadores de histórias a trabalhar actualmente", disse em comunicado Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm. "A forma como eles criam personagens complexas, profundidade nas histórias e riqueza na mitologia vai dar um novo rumo a Star Wars", prosseguiu.

Este novo projecto para Benioff e Weiss surge numa altura em que A Guerra dos Tronos está perto do final – com a última temporada anunciada para 2019.



Até ao momento, um representante da família Skywalker apareceu em todos os episódios produzidos, inclusivamente no filme Rogue One: Uma História de Star Wars.