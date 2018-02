Actor norte-americano Reg E. Cathey morre aos 59 anos

O actor norte-americano Reg E. Cathey, que participou em séries como House of Cards e The Wire, morreu aos 59 anos.A informação foi confirmada na sexta-feira à noite por David Simon, criador da série The Wire, depois de ter sido avançada pelo portal de TMZ, que noticiou que o actor, que sofria de cancro do pulmão, morreu em Nova Iorque.Cathey ganhou um prémio Emmy em 2015 pelo seu papel em House of Cards, onde fazia o papel de dono de um pequeno restaurante, o favorito do político Frank Underwood, a personagem interpretada por Kevin Spacey.Outro papel conhecido da carreira de Reg E. Cathey foi no drama The Wire, onde dava vida a Norman Wilson, um jornalista convertido em político.