Como vão e o que fazem os microlóbis no Parlamento

De famílias numerosas a produtores de mel de cana: todos querem qualquer coisa de Centeno.

Chegam sozinhos ou em pequenos grupos especializados à Assembleia da República. Alguns carregam volumosos dossiês ou pastas com estudos de mercado, de impacto ou comparativos com a realidade de outros países para apresentar aos deputados. Outubro e Novembro são os meses em que mais frequentemente são vistos nos corredores de S. Bento, em Lisboa. São lobistas, mesmo que não apreciem o termo, e exercem a sua influência nos bastidores para transformarem o Orçamento do Estado (OE).



Num contexto político em que o PS precisa do BE e do PCP para aprovar o documento, são muitas as entidades que agora vêem neles os aliados perfeitos para ir reivindicar. Mas também podem ir por outra via: os partidos da oposição. O importante é influenciar. A indústria cervejeira e a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), por exemplo, foram falar com PSD e CDS e alertar para os efeitos do aumento do ano passado do imposto sobre o álcool e as bebidas alcoólicas (bem como as que contêm elevado teor de açúcar). Dizem que a quebra na procura, devido ao aumento do preço final, terá efeito no mercado agrícola nacional (especialmente no da cevada) e poderá ter impacto no emprego e até, indirectamente, na receita fiscal. Foi só uma acção preventiva: não estão previstos novos aumentos sobre estes produtos.



Da Madeira, chegou ao grupo parlamentar do PSD uma reivindicação antiga, em torno de um produto importante para a economia regional: o mel de cana, cujo sector quer ser equiparado aos xaropes de sumo ou concentrados no que toca ao pagamento de IVA (6%). Os sociais-democratas apoiam.



A proposta de OE desencadeou um conflito entre tabaqueiras, com ecos no parlamento. A actual versão do Orçamento favorece, no imposto, as grandes marcas, ou seja, os maços mais caros, como os Marlboro ou Dunhill, e até dará às respectivas empresas um alargamento das margens de lucro. Quem foi fazer lobbying? Os produtores das marcas mais baratas (e a associação do sector) fizeram-se ouvir. A experiência no lobbying, essa, traz ganhos de eficácia. "São os mais profissionais, trazem os cálculos todos, advogados e tudo", disse à SÁBADO um deputado. Resta ver, no fim, quem ganha esta microguerra do tabaco. Ou do lobbying.



Pressões até do Estado

Se até organismos públicos ou da administração indirecta dependem do orçamento, é natural que alguns adoptem as práticas típicas do privado e, claro, também façam uma espécie de lobbying, traduzido em conversas e reuniões discretas com os grupos parlamentares. E às vezes corre bem: o INEM, após reuniões à porta fechada no parlamento, levou o BE a impor o fim das cativações naquele organismo, que poderiam chegar a 14,1% (quase 16 milhões de euros) da dotação orçamental para o próximo ano. O instituto presidido por Luís Meira conseguiu ainda que o BE apresentasse uma proposta de alteração ao OE que visa reduzir para 6% o IVA que paga na compra de ambulâncias, à semelhança do que se verifica com corporações de bombeiros e outras entidades de emergência.



A Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (Apifarma), em encontros com os deputados, queixou-se, como tem feito publicamente, da lentidão de pagamento e das dívidas do Serviço Nacional de Saúde aos fornecedores. Nos transportes, representantes da Transtejo e da Soflusa apelaram aos partidos da maioria e também da oposição ao reforço das frotas, dado que parte delas está avariada ou obsoleta e as travessias do Tejo têm sofrido perturbações graves (até com suspensões do serviço).



Na Educação, foram sobretudo os deputados bloquistas e comunistas que se desdobraram em reuniões com os sindicatos dos professores (Fenprof, FNE e SIPE) nas últimas semanas, em nome do descongelamento das carreiras (e consequentes actualizações salariais).



Em Outubro, quando foi conhecida a proposta do Governo e a alteração ao regime simplificado de IRS, com prejuízo para os trabalhadores a recibos verdes, a Ordem dos Advogados foi das que mais rápido se fez ouvir, sobretudo junto do PSD e do CDS. Com poucos ganhos, sublinhe-se, porque os profissionais liberais (como advogados, dentistas, veterinários, jornalistas, etc.) e outros prestadores de serviços (como os do alojamento local) não foram salvaguardados pelas mudanças propostas pela bancada do PS – só agricultores e pequenos comerciantes ficarão a salvo das novas regras.



Ainda no capítulo fiscal, a Associação Nacional de Famílias Numerosas procurou o PSD e o CDS para discutir incentivos à natalidade, como deduções adicionais das despesas de Educação e Saúde em sede de IRS para agregados com três ou mais filhos ou a adopção do critério do rendimento per capita (incluindo ascendentes e descendentes a cargo) na definição da insuficiência económica. Por sua vez, as associações de reformados bateram-se pela isenção do pagamento de IRS para pensionistas que recebam o complemento por dependência. Com tantas – e em alguns casos conflituantes – propostas, Mário Centeno decidirá. Se houver dinheiro, claro.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 708, de 23 de Novembro de 2017.