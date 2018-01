O maior accionista dos CTT fez compras em bolsa desde 29 de Dezembro, que se traduzem num investimento próximo dois dois milhões de euros. De acordo com o Negócios, com base no comunicado emitido pela empresa de correios à CMVM, a Gestmin comprou um total de 528.250 acções da cotada, a um preço médio entre os 3,5048 e 3,7103 euros.



No total, em quatro dias - de 29 de Dezembro de 2017 a 4 de Janeiro deste ano - o investimento efectuado foi de 1,925 milhões de euros.



A Gestmin passa assim a controlar mais de 17 milhões de acções dos CTT, que representam 11,36% do capital da empresa.



De acordo com o referido jornal, esta posição representa um voto de confiança no plano de reestruturação dos CTT. Recorde-se que a 19 de Dezembro, a empresa liderada por Francisco Lacerta anunciou que vão ser eliminados 800 postos ed trabalho até 2020, encerrando ainda 22 lojas dos CTT.