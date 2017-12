Se os seus rendimentos provêm exclusivamente de uma actividade de alojamento local, vai deixar de fazer descontos para a Segurança Social em 2018. As novas regras aprovadas na semana passada em Conselho de Ministros indicam que "são excluídos do âmbito pessoal do regime dos trabalhadores independentes os titulares de rendimentos da categoria B [trabalhadores independentes e pequenos empresários] resultantes exclusivamente do arrendamento urbano e do alojamento local", ou seja, não vai descontar para a Segurança Social depois do ano de isenção.

Segundo o Diário de Notícias, nada muda para os trabalhadores independentes que tenham uma profissão liberal a par de um alojamento local: continuam a fazer os descontos para a Segurança Social tendo em conta o que ganham.

Já os trabalhadores dependentes terão de fazer os descontos tendo em conta o que auferem com o alojamento local. Caso o valor que obtêm através de recibos verdes fique abaixo dos €2450 por mês (ou €1720, porque só se considera 70% do rendimento), não é sujeito a desconto. Se houver um excedente, indica o Diário de Notícias, ser-lhe-á aplicado uma taxa de 21,4%.

Actualmente, existem 55 mil registos de alojamento local em todo o país. Lisboa e Porto é onde se encontra maior oferta.