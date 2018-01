O tribunal decretou a insolvência da fábrica de Sacavém, terminando assim a vigília que dura há 20 dias.





Os 463 funcionários da antiga Triumph souberam esta quarta-feira que o resultado da sua luta - que os levou a manter uma vigília à porta da fábrica durante duas semanas - é um despedimento colectivo.



A insolvência da fábrica foi decretada pelo tribunal e os trabalhadores vão ter direito a aceder ao subsídio de desemprego e ao fundo de garantia social, enquanto aguardam que lhes sejam pagas as indemnizações devidas, assegura o jornal Público.



As trabalhadoras estiveram em vigília 24 sobre 24 horas durante 20 dias, guardando os portões da fábrica.



Serão as máquinas e o património da fábrica que foram guardadas que servirão como "garantias para os subsídios em atraso e para as eventuais indemnizações", explicou Mónica Antunes, delegada sindical e trabalhadora da fábrica.



Segundo as antigas trabalhadoras da marca as cartas para o fundo de desemprego começarão a ser entregues na próxima sexta-feira.