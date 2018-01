A Câmara de Lisboa espera que a "devolução das verbas da taxa municipal de Protecção Civil ocorra" até à segunda quinzena do próximo mês de fevereiro".





A Câmara Municipal de Lisboa (CML) identificou mais de 220 mil contribuintes a quem vai devolver as verbas da taxa municipal de Protecção Civil que cobrou nos últimos anos. A devolução desta taxa deverá ocorrer já na segunda quinzena do próximo mês de Fevereiro.



Ainda não são conhecidos os procedimentos através dos quais os contribuintes de Lisboa poderão pedir o reembolso da Taxa Municipal de Protecção Civil, que o Tribunal Constitucional considerou ter "carácter arbitrário", e portanto inconstitucional, em Dezembro. No total, serão 223.467 os lisboetas a receber a taxa, diz o Público.



Fernando Medina prometeu que os valores cobrados seriam devolvidos aos lisboetas quando soube a decisão dos tribunais de que as câmaras municipais não tinham autoridade de cobrar estas taxas. No entanto, o presidente da Câmara de Lisboa continua a defender a taxa em causa.



No comunicado desta segunda-feira, a câmara acrescenta que, dos mais de 200 mil contribuintes a ressarcir, "há 2.800 pessoas a viver no estrangeiro e 18.100 cabeças de casal de heranças", explica o jornal.