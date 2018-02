Standard&Poor’s revê em alta outlook do Haitong Bank

O banco detido pelo grupo chinês Haitong justificou na altura os prejuízos com as medidas que levou a cabo até junho de 2017 para "reestruturar e reposicionar o negócio com o objetivo de transformar a instituição num banco de investimento autossuficiente", o que, disse, agravou os gastos, com custos de reestruturação, desde logo para saídas de trabalhadores, e penalizou as receitas.



Aquando do regaste do Banco Espírito Santo (BES), em agosto de 2014, o BES Investimento foi integrado no Novo Banco, tendo sido vendido em setembro de 2015 ao grupo chinês Haitong por 379 milhões de euros e denominado Haitong Bank.

A Standard & Poor’s reviu esta quinta-feira em alta o ‘outlook’ do Haitong Bank (ex-BES Investimento), de negativo para neutro, tendo mantido as notações de rating do banco de longo e curto prazo, respetivamente em BB- e B. A informação foi avançada em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)."O Haitong Bank, S.A. informa que, no dia 8 de fevereiro de 2018, a agência de ‘rating’ Standard & Poor’s procedeu à revisão do ‘outlook’ [perspetiva] de negativo para neutro, tendo mantido as notações de ‘rating’ do banco de longo e curto prazo, respetivamente em BB- e B", lê-se no comunicado.Segundo o relatório e contas do primeiro semestre do ano passado, o Haitong Bank teve prejuízos de 79,8 milhões de euros, acima dos 19,6 milhões negativos registados nos primeiros seis meses de 2016.