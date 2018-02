Informação foi divulgada no Portal das Finanças, depois de terem sido registados problemas com o site E-Factura.

Com o site do E-Factura em baixo, a apenas uma hora de terminar o prazo inicial para os contribuintes validarem as suas despesas, o Fisco decidiu alargar a validade para mais um dia. Ao entrar no site surge logo um erro de ligação, sendo que a falha levou vários cibernatuas a mostrarem o seu desagrado com a situação nas redes sociais.



No entanto, os contribuintes podem ter mais um dia para validar as suas facturas, bem como para entregar a declaração periódica do IVA relativa ao quarto trimestre de 2017 e eventuais alterações no agregado familiar. A informação foi divulgada no Portal das Finanças esta quinta-feira (clique aqui para ver).



"Informa-se que foram prorrogados até amanhã, dia 16 de Fevereiro, os prazos para" a "entrega da declaração periódica de IVA relativa ao 4.º trimestre de 2017", a "comunicação e classificação das facturas" e a "comunicação do agregado familiar", indica a mensagem.