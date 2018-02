O turismo bate recordes em Portugal desde 2014, mas os salários não acompanham tal ritmo de crescimento. De acordo com dados disponibilizados pelo gabinete de estatísticas nacional ao Diário de Notícias , o salário médio líquido pago pelas "actividades de alojamento, restauração e similares" apenas cresceu 41 euros, de 591 para 632 euros.Os salários médios não têm acompanhado os ritmos de crescimento do sector, que vale 7% da economia nacional em 2016. No mesmo ano, o país cresceu mais 9% em hóspedes e 19% em receitas, recebendo 21 milhões de turistas e atingindo 12,6 mil milhões de euros (o dobro do valor de há dez anos) em receitas.Mesmo olhando para anos anteriores, a subida não foi substancial. Em pleno ano de entrada da troika em Portugal (2011), o salário médio no turismo cresceu apenas mais 45.