Duração média semanal do trabalho por actividade económica Foto: INE/Pordata

Quebra-se o mito de que no Norte se trabalha mais do que no resto do país. Novo estudo da Portdata mostra que a duração média semanal do trabalho efectivo por conta de outrem é mais baixa no Norte do que no resto do continente.Os dados disponibilizados pela instituição mostram que no Norte se trabalha, em média 34 horas semanais. Isto corresponde a uma média de menos de sete horas semanais. No Algarve trabalha-se, em média, 35,3 horas semanais. Em Portugal, só os trabalhadores das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores trabalham menos horas por semana do que no Norte do país.Os dados mostram ainda que é no sector dos bancos e dos seguros que se trabalha mais horas, em média, a nível nacional. Semanalmente, cada trabalhador deste sector está ao serviço durante 35,9 horas, semanalmente.O sector onde se trabalha menos horas é na Administração Pública, Educação e Saúde, segundo os dados analisados pelo INE/Pordata.Os dados são referentes ao ano de 2016 e são comparados com 1986, em que se verifica que, em todos os sectores, se trabalham menos horas nos dias que correm. Referindo apenas a média total de horas trabalhadas semanalmente pelos portugueses em 1986 (37), podemos ver um decréscimo de quase menos três horas semanais, comparativamente a 2016 (34,2).