Reduzir a TSU e tributar lucros iria criar 78 mil empregos

Entre as soluções propostas, o CCP diz que seria benéfico alargar a base de incidência da TSU ao valor acrescentado líquido, chamando os lucros das empresas a contribuir para a Segurança Social.

Reduzir a Taxa Social Única (TSU) em 3,75 pontos percentuais e a criação de uma taxa contributiva de 2,1% sobre o valor acrescentado líquido (VAL) geraria 76 mil novos empregos.Essa foi a conclusão de um estudo promovido pela Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), citada pelo Dinheiro Vivo esta quarta-feira. Segundo o documento, um dos principais problemas do actual modelo contributivo tem que ver com o facto de penalizar as empresas com maior número de trabalhadores.