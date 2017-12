Apesar de maior parte dos troços de auto-estradas com portagem em Portugal Continental não sofrer alterações nos preços a partir de 1 de Janeiro de 2018, 37% tas taxas vão sofrer alterações.



Segundo noticia o Público esta sexta-feira, o Ministério do Planeamento e Infraestruturas aprovou todos os pedidos de actualização anual de portagens feitos pelas concessionárias, deixando as taxas de portagem inalteradas em 63% da rede de auto-estradas portajadas.

Segundo informação recolhida pejo jornal, 37% das taxas sofrerão alterações a partir de 1 de Janeiro – essas taxas vão sofrer uma actualização, em regra, de 0,05 euros nos veículos de Classe 1.

No caso da Ponte Vasco da Gama, o aumento será de 0,5 euros nas classes 1 e 2 e de 0,15 euros nas classes 3 e 4. A partir de 2018, um veículo de Classe 4 que pretenda atravessar o Tejo por essa ponte terá que pagar 12 euros.

O maior número de casos com actualização vai ocorrer na concessão da Brisa – as portagens vão aumentar em 172 troços, quando na totalidade a rede tem sob sua gestão 364 taxas de portagem.

Nas 300 taxas de portagem criadas nas antigas SCUT, as actualizações vão acontecer em 99 tarifas.

Já na Ponte 25 de Abril as tarifas aumentam cinco cêntimos no caso dos veículos das Classe 1 e 4 e dez cêntimos das Classe 2 e 3.