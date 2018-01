Esta informação já tinha sido confirmada pelo secretário de Estado das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, no Eurogrupo, em Bruxelas. "Tive oportunidade de informar os meus colegas de que Portugal ia fazer o pagamento dos 800 milhões de euros do empréstimo do FMI que correspondem à parte final daquilo que era a autorização concedida, mas também daquilo que era o empréstimo em condições menos favoráveis", Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública só não se concretizará caso aconteça algum imprevisto de última hora. Depois de efectuado este pagamento, Portugal fica a dever cerca de 4.500 milhões de euros.Esta informação já tinha sido confirmada pelo secretário de Estado das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, no Eurogrupo, em Bruxelas. "Tive oportunidade de informar os meus colegas de que Portugal ia fazer o pagamento dos 800 milhões de euros do empréstimo do FMI que correspondem à parte final daquilo que era a autorização concedida, mas também daquilo que era o empréstimo em condições menos favoráveis", informou , esta segunda-feira. Segundo o referido site noticioso, a operação da IGCP -

Portugal vai reembolsar esta quarta-feira o Fundo Monetário Internacional (FMI), no valor de 800 milhões de euros, de acordo com uma notícia avançada pelo ECO apurada junto de fonte do Ministério das Finanças. Desta forma, o Governo livra-se de uma penalização de 300 pontos que o FMI aplicou no empréstimo.