Quase metade do total desse investimento proveio da Holanda e do Luxemburgo. Dados dizem respeito ao primeiro semestre do ano.

O investimento estrangeiro em Portugal foi de aproximadamente 119 mil milhões de euros, durante os seis primeiros meses do ano. Quase metade (44%) desse investimento proveio da Holanda e do Luxemburgo.



A notícia está a ser avançada pelo Correio da Manhã que explica que estes países fizeram um investimento superior por terem impostos mais baixos, exemplificando que o investimento da China Three Gorges, dona da EDP, foi feito através de um holding europeia no Luxemburgo.



A Espanha foi também um dos países que mais investiram em Portugal nos primeiros seis meses do ano, ocupando o terceiro lugar com 21%.



Ao todo, 89% do investimento estrangeiro em Portugal é proveniente da Europa.



O Brasil, a China e a Suíça são os maiores investidores extra-comunitários. Angola respondia, no primeiro semestre, por investimentos da ordem dos 1,7 mil milhões de euros.