O que muda a partir de hoje nas suas contas

Há várias prestações sociais que vão aumentar a partir de hoje, como é o caso das pensões, do subsídio de desemprego e do abono. Também o salário mínimo nacional vai passar dos 557 euros para 580 euros. No entanto, também há más notícias: os transportes e as rendas da casa vão aumentar, bem como as portagens e refrigerantes.



As tarifas da electricidade, por sua vez, vão baixar 0,2% para os consumidores domésticos - o que representa uma diminuição de nove cêntimos numa factura média mensal de 45,7 euros. No caso do gás, a actualização tarifária só está prevista para 1 de Julho.



Comprar um carro novo também vai custar mais a partir desta segunda-feira. Devido ao agravamento do Imposto sobre Veículos (ISV), a aquisição de um veículo pode custar mais entre 2,67 e os 900 euros, de acordo com a simulação da Associação Nacional das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel. Também o Imposto Único da Circulação vai aumentar em média 1,4%.



A partir de hoje, prepare-se para pagar mais também nas auto-estradas. O valor das portagens vai aumentar 1,42%.



Também o imposto sobre as bebidas açucaradas vai aumentar cerca de 1,5%.



A SÁBADO fez uma galeria com algumas das alterações que entragam em vigor esta segunda-feira. Veja aqui: