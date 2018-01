Estação pública cita "irresolução do conflito de interesses entre a sua posição na empresa e os seus interesses patrimoniais privados".

Nuno Artur Silva vai sair da administração da RTP devido à "irresolução do conflito de interesses entre a sua posição na empresa e os seus interesses patrimoniais privados". O presidente Gonçalo Reis foi convidado pelo Conselho Geral Independente a cumprir um novo mandato de três anos à frente da estação pública.



Artur Silva ocupava a posição de administrador com o pelouro dos conteúdos. A decisão foi comunicada esta quinta-feira pelo Conselho Geral Independente, que anunciou que dos três elementos da anterior administração convidou apenas o actual presidente Gonçalo Reis a apresentar um novo Projeto Estratégico para a empresa no triénio de 2018-2020.



Recentemente surgiu a notícia de que tensão entre os trabalhadores da empresa pública e o gestor se agravou , depois de ter sido noticiado que as séries País Irmão e Excursões Air Lino, em exibição na RTP, estiveram ligadas à Produções Fictícias (PF), empresa da qual é dono, antes de chegarem à RTP.





A notícia está a ser avançada pelo jornal Expresso.