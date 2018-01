A Amazon Go não tem sistema de pagamento com recurso a moedas e notas. Tudo o que precisa para fazer compras é uma conta na Amazon e uma aplicação no telemóvel.



Manual de como fazer compras na nova loja de conveniência da Amazon: entrar, escolher e sair, sem passar pela caixa de pagamento. Até porque essa é uma ideia que não existe neste novo estabelecimento baptizado como Amazon Go.



Para fazer compras na nova superfície da empresa de Jeff Bezos precisa apenas de uma aplicação no telemóvel e uma conta da Amazon. De seguida, basta pegar no que pretende das prateleiras, escolher e sair. A loja abriu em Seattle, EUA, esta segunda-feira.



Para entrar na loja é necessário passar a aplicação numa máquina que lê o código. Depois basta escolher os produtos que quer levar, retirá-los e sair porta fora com eles. E não paga nem regista os produtos? Não é necessário. O sistema funciona com centenas de câmaras montadas no tecto da loja e acima das prateleiras, que são capazes de identificar todos os produtos existentes na loja.



A Amazon chama-lhe a tecnologia Just Walk Out (Basta Sair), que congrega visão computacional, software de aprendizagem automática, inteligência artificial e sensores como aqueles que se encontram em carros que se conduzem sozinhos. Estas câmaras registam todos os produtos em que o cliente pega ou larga e adiciona ao "carrinho de compras" virtual da conta Amazon, adicionando ou retirando consoante tira ou volta a pôr algo na prateleira.



Minutos depois de sair da loja, a app faz o check out automático e procede ao pagamento.



Segundo o jornal norte-americano The New York Times, o sistema de reconhecimento é de tal forma preciso que torna o roubo bastante difícil ou praticamente impossível, o jornalista Nick Wingfield que o diga. O empregado do NYT tentou (com a autorização da Amazon) roubar um produto, envolvendo-o com um saco sem o tirar da prateleira e escondendo-o debaixo do braço. Quando saiu da loja recebeu a factura do que tinha roubado.



Não tendo ninguém nas caixas, a Amazon Go continua a ter empregados na loja a tratar de reposições de stock ou a ajudar clientes com problemas técnicos ou a encontrar produtos. Existe inclusivamente um empregado a verificar a idade dos clientes, nas secção alcoólica.





Ainda não há planos para a abertura de mais lojas além da que abre esta segunda-feira. No entanto, especula-se que a Amazon possa vender a sua tecnologia a outros retalhistas.