O ministro das Finanças, Mário Centeno, estreou-se como presidente do Eurogrupo numa reunião em que foi salientado os vários temas que têm de ser decididos até à cimeira de Junho

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, estreou-se hoje como presidente do Eurogrupo, em Bruxelas, e salientou o trabalho que os ministros da Economia da União Europeia têm pela frente.



"A agenda da União Económica e Monetária que devemos desenvolver nos próximos meses com um objectivo que é chegar à cimeira de Junho com decisões para tomar. É um conjunto de tópicos muito vasto que vamos desenvolver nos próximos meses e que começaremos a abordar hoje. Há um mandato claro que sai da cimeira de Dezembro sobre esta matéria. Temos que pôr mãos à obra e é isso que faremos daqui a uns minutos"



Antes, o ministro das Finanças português defendeu a expansão da zona euro à Bulgária, indo no mesmo sentido daquela já transmitida pelo presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.





"Politicamente, é muito importante que neste momento em concreto possamos olhar para a expansão da zona euro com muito optimismo e com muita determinação. Temos naturalmente que criar condições para que isso aconteça. Há um conjunto de critérios que a Bulgária neste momento satisfaz, precisamos de fazer uma análise conjunta quando e se tal for solicitado pelas autoridades búlgaras, mas a mensagem política que eu queria deixar é que temos que olhar de uma forma muito positiva e construtiva para essa expansão, alargamento da zona euro", declarou Mário Centeno.



Com Lusa.