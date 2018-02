A fundação bancária la Caixa, a maior em Espanha e uma das maiores do mundo, vai arrancar com a sua actividade filantrópica em Portugal este ano com planos que a podem levar em menos de cinco anos a ser a fundação com maior influência na sociedade portuguesa. A fundação arranca com um orçamento de 10 milhões de euros para distribuir pelas várias áreas de intervenção, tendo por objectivo chegar aos 50 milhões de euros.

A fundação detém quase metade do capital do maior banco de retalho espanhol, o CaixaBank, que por sua vez assumiu no ano passado o controlo do BPI. Em 2017 a fundação já tinha destinado três milhões de euros a Portugal, sobretudo no apoio às zonas afectadas pelos incêndios. Mas é este ano que arranca com uma delegação portuguesa, cujas linhas de acção foram apresentadas hoje em Lisboa pelo director-geral, Jaume Giró, e Artur Santos Silva, presidente honorário do BPI.

O orçamento de dez milhões com que arranca será gasto nos programas próprios da fundação (integração de pessoas vulneráveis no mercado de trabalho e apoio integral a pessoas em fim de vida), no financiamento de projectos de entidades sociais que se apresentem a concursos, a projectos especiais (na investigação científica e cultura) e nas verbas para acção social geridas pelo BPI.

Para não se sobrepor à acção de outras instituições, explicou o seu director-geral, a la Caixa levou o ano passado a estudar o que há e o que falta em Portugal. A partir deste primeiro passo, o plano da fundação é crescer até chegar a uma velocidade cruzeiro em que distribui cerca de 50 milhões de euros em filantropia pela sociedade portuguesa.

O investimento da La Caixa abrirá oportunidades não só aos beneficiários directos – de jovens à procura de bolsa para completar os seus estudos a pessoas com uma doença terminal à procura de cuidados paliativos – como para o chamado terceiro sector, ou seja, as organizações não governamentais (ONG). A expectativa da fundação é de fazer assentar parte do seu impacto no funcionamento destas instituições – financiando a prestação de serviços – tendo por contraparte uma exigência de prestação de informação e de monitorização dos resultados.

A La Caixa foi criada em 1904 em Barcelona e o seu plano estratégico prevê um investimento superior a 2 mil milhões de euros em acção social entre 2016 e 2019.