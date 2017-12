Luz para casal com filhos é mais barata na Endesa

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) concluiu hoje que, entre Julho e Setembro deste ano, a oferta comercial de electricidade mais barata era daEndesa, com um custo anual de 822 euros para um casal com dois filhos.

De acordo com o mais recente Boletim de Ofertas Comerciais do Mercado Retalhista de Electricidade da ERSE, relativo ao terceiro trimestre deste ano, "a oferta comercial mono electricidade com menor factura anual é da Endesa, com um valor de 822 euros/ano" para um casal com dois filhos e com um consumo anual de 5.000 kWh.

Na publicação, o regulador, que vai começar a publicar este tipo de análises trimestralmente para informar os consumidores, acrescenta que "o diferencial desta oferta em relação à oferta comercial mono electricidade mais cara é de menos 174 euros/ano (-17%)".