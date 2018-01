A circulação de comboios nas linhas Azul e Amarela do Metropolitano de Lisboa será reforçada com mais uma composição à hora de ponta, entre as 7h30 e as 9h30, nos dias úteis. Também durante as tardes dos fins-de-semana haverá mais um comboio, nas linhas Azul, Amarela e Vermelha.A intenção figura no Plano de Actividade do metropolitano para 2018. No entanto, não é referido quando começará o reforço.Aos sábados e domingos, os comboios terão seis carruagens nas linhas Vermelha e Azul, tal como na Verde. Nesta última linha, os comboios têm seis carruagens desde que a estação de Arroios entrou em obras. Estará fechada até 2019.A velocidade máxima de circulação também deverá ser alterada de 45 km/h para 60 km/h. Segundo a administração do Metro, o turismo e o crescimento de empregos justificam esse reforço.Em 2017, circularam 160 milhões de passageiros no Metropolitano de Lisboa, recorda o jornal Público.Este ano, espera-se que 90% do material circulante (comboios) esteja disponível. Em 2017, usava-se 78%. Ao todo, o Metropolitano de Lisboa tem 333 carruagens, sendo que 111 são de tracção.