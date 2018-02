O primeiro reembolso dos lesados do papel comercial do Grupo Espírito Santo só deverá começar a ser entregue em Abril. O valor será pago pelo Estado mas primeiro, tem de ser constituído o fundo de recuperação de créditos.

O Jornal de Negócios indica que a informação foi revelada pela Patris - Sociedade Gestora de Fundos de Titularização de Créditos. "Admite-se que o fundo possa estar constituído no próximo mês de Abril. O pagamento da primeira prestação está dependente da constituição do fundo e será efectuado no âmbito da constituição do mesmo, sendo apenas nesse momento o respectivo montante disponibilizado à Patris", indica um comunicado citado pelo diário.

Primeiro, serão pagos 130 milhões de euros a 2 mil clientes do antigo BES, que subscreveram títulos de papel comercial emitidos pela Espírito Santo International e pela Rioforte, holdings do GES que estão em insolvência. Receberão 50% do investimento em aplicações superiores a 500 mil euros e de 75% até esse valor, mas nunca acima de 250 mil. O Negócios recorda que os clientes terão de dirigir-se ao Novo Banco, Best ou Novo Banco dos Açores.