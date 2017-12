Há quatro notas de escudos que deixam de poder ser trocadas já a partir de 29 de Dezembro.

Ainda tem várias notas de escudos em casa? Tem até ao dia 29 de Dezembro para as trocar por euros. Esta será a última hipótese que tem para o fazer. O Banco de Portugal estimula que ainda haja 47 milhões de euros em notas de escudo por trocar.



A partir de 1 de Janeiro não poderá mais trocar notas que tenham Egas Moniz (dez mil escudos), Antero de Quental (cinco mil escudos), Bartolomeu Dias (dois mil escudos) e Teófilo Braga (mil escudos) no "rosto" da nota. Estas notas deixaram de circular há 20 anos e não podem mais ser trocadas depois desse prazo.



Ao que apurou o Diário de Notícias, há 4,2 milhões de notas destas que os portugueses não trocaram. Os valores devem ascender aos 46,6 milhões de euros, segundo dados do Banco de Portugal. Só em notas de mil escudos (um conto) estão por trocar mais de 13 milhões de euros. Em notas de "cinco mil paus" estão por entregar mais de 700 mil o que equivale a sensivelmente 18 milhões de euros que nunca deram entrada nos cofres do Banco de Portugal. Há ainda cerca de 10 milhões de euros em notas de 10.000 escudos.



Estas notas saíram de produção em 2002 quando a moeda nacional (o escudo) deu lugar à moeda única (o euro).



A partir de 1 de Janeiro do próximo ano, no entanto, ainda há algumas notas que podem ser trocadas, até 1 de Março de 2022, quando se completarem 20 desde a sua última emissão. São notas de dez, cinco, dois e mil escudos, e até uma de quinhentos, que equivalem a 107,1 milhões de euros, nas contas da instituição liderada por Carlos Costa.



Em Maio de 2018, outra nota prescreve: a que trazMouzinho da Silveira (500 escudos).



As notas que prescrevem já em Janeiro podem ser trocadas até 29 de Dezembro (os bancos fecham no sábado e domingo) no Banco de Portugal.



Caso não tenha intenção de coleccionar notas de escudo, esta pode ser uma das últimas hipóteses que tem para o fazer.