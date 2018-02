Este é o primeiro ano em que será realizado apenas o preenchimento electrónico do IRS.

2017 foi o último ano em que os contribuintes puderam entregar as suas declarações de IRS em papel, referentes aos rendimentos do ano anterior. Agora, o preenchimento do IRS tem de ser feito por via electrónica e tendo em conta os que o fazem pela primeira vez, a Autoridade Tributária e Aduaneira vai disponibilizar senhas de acesso ao Portal das Finanças aos contribuintes que entregaram o IRS em papel, e que ainda não tenham pedido a password até ao fim de Março.



Segundo dados entregues pelo Ministério das Finanças à SÁBADO, em 2017 foram 180 mil os contribuintes que preencheram o seu IRS em papel, comprando os impressos. Desses, 130 mil tinham rendimentos apenas do trabalho dependente ou pensões.



As senhas de acesso ao Portal das Finanças para quem ainda não a tenha pedido chegarão até ao fim de Março, através de cartas ou emails.



De acordo com o Diário de Notícias, está ainda previsto um aumento de 25% para as "senhas na hora", que permitem o acesso ao Portal das Finanças e são entregues a quem não tem tempo para esperar que este chegue através do correio.



As senhas são válidas até à última quinzena de Maio: aí, os contribuintes são alertados para as tornarem definitivas.



As Finanças pretendem ainda entregar a senha de acesso aos filhos cujos pais se encontrem acamados. Para a conseguir, as pessoas devem apresentar o documento de identificação e a situação deve ser verificada.