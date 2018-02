A Facebook anunciou hoje que em 2017 obteve lucros de 15,9 mil milhões de dólares (12,8 mil milhões de euros), uma subida de 56% em relação aos valores do ano precedente, que superou as expectativas dos analistas.A facturação da empresa, por seu lado, aumentou 47%, para os 40,7 mil milhões de dólares.Porém, as suas acções caíram mais de 3% em Wall Street, nas operações posteriores ao fecho da sessão, depois de anunciar que a mudança que fez na sua plataforma reduziu o tempo que as pessoas passam nesta rede social.