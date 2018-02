Empréstimos concedidos pelos bancos a particulares caem 1,5% em Janeiro

Segundo o Banco de Portugal, os empréstimos às famílias com destino habitação fixaram-se em Janeiro nos 98,501 mil milhões de euros.

Os empréstimos concedidos pelos bancos a particulares para habitação caíram 1,5% em Janeiro e os concedidos a sociedades não financeiras diminuíram 2,7%, segundo dados do Banco de Portugal (BdP) divulgados esta segunda-feira.



Os empréstimos às famílias com destino habitação fixaram-se em Janeiro nos 98,501 mil milhões de euros, enquanto os empréstimos às empresas totalizaram os 72,835 mil milhões de euros.



Em Dezembro, as taxas de variação anual (TVA) daqueles empréstimos já tinham sido negativas (-1,6% e -3,3%, respectivamente).



Nos empréstimos ao consumo e outros fins, a TVA manteve-se nos para 6,4% para 25,087 mil milhões de euros.



O rácio de crédito vencido e a percentagem de devedores do sector das famílias com crédito vencido mantiveram-se inalterados face ao mês anterior nos 4,2% e 11,8%, respectivamente.



Nas empresas, o BdP refere que o valor registado em Janeiro de 2018 (-2,7%), representa um acréscimo de 0,6 pontos percentuais face a Dezembro de 2017, com as empresas privadas exportadoras a apresentarem em Janeiro de 2018 uma TVA de -0,6%, registando um aumento de 0,8 pontos percentuais relativamente a Dezembro de 2017.



O rácio de crédito vencido das sociedades não financeiras situou-se em 13,7%, mais 0,2 pontos percentuais do que no mês anterior.



A percentagem de devedores com crédito vencido foi de 25%, menos uma décima face a Dezembro de 2017.