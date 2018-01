Elon Musk quer salvar o planeta com automóveis eléctricos e sonha em construir colónias em Marte. Mas, entretanto, parece também querer divertir-se com a facilidade com que as marcas que criou conseguem vender objectos a preços ridículos.

Há uns dias, o físico e fundador do fabricante de automóveis eléctricos Tesla, disse que se a sua outra empresa The Boring Company conseguisse vender 50.000 bonés por 16 euros cada, iria também começar a vender lança-chamas. Sim, a arma usada por alguns exércitos e pelos bombeiros em acções de contrafogo.

O certo é que os bonés esgotaram e os lança-chamas com a marca The Boring Company – criada para construir um túnel e reduzir o trânsito que multibilionário enfrentava em Los Angeles, onde vive, e que o aborrece – foram colocados à venda no site da empresa por 400 euros.

"Vão animar qualquer festa, garantidamente", escreve Elon Musk no Twitter.





The Boring Company flamethrower guaranteed to liven up any party! https://t.co/n2FiZimJia — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2018





No site aconselha-se a aquisição também de um extintor.

"Comprem um dispendioso extintor Boring Company. Podem comprar outro mais barato em qualquer lugar, mas este vem com um autocolante fixe e o botão está convenientemente mesmo em cima", lê-se no site.









Em menos de 24 horas foram encomendados 7.000 lança-chamas e a empresa já ganhou 2.8 milhões de euros.