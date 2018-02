Eficiência energética pode valer viagem a Silicon Valley

Se é estudante, tem mais de 15 anos e gostava de ir a Silicon Valley (a zona da Califórnia onde se localizam as grandes empresas de tecnologia), há um concurso que o pode ajudar. O projecto Switch UP, promovido pela Galp, destina-se a alunos de escolas secundárias e de ensino profissional, e quer distinguir os clubes que, nos estabelecimentos de ensino, promovam projectos relacionados com eficiência energética.

O Switch UP é financiado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, e resulta ainda de uma parceria com a Agência Portuguesa do Ambiente, Agência para a Energia, Direcção-Geral de Energia e Geologia, Direcção-Geral de Educação e Comissão Nacional da UNESCO.

Pretende abranger 958 escolas. As primeiras 200 a inscreverem-se serão visitadas para uma acção formativa de apoio ao desenvolvimento dos projectos. O clube com o projecto vencedor ganha uma viagem a Silicon Valley, EUA, mas haverá ainda distinções nas categorias de actividade mais inovadora, actividade com melhor uso da tecnologia, actividade melhor comunicada, actividade com maior número de pessoas envolvidas e melhor mostra.



