O grupo Auchan notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da compra, através da empresa imobiliária Immochan, do "controlo exclusivo" do Sintra Retail Park, do Forum Sintra e do Forum Montijo, segundo um aviso publicado.A operação de concentração, notificada há uma semana, e hoje publicada na página de internet da AdC, consiste na aquisição, pela holding Tiekenveen ao fundo de investimento Blackstone, de capital do Fórum Montijo-Gestão de Centro Comercial, Glorirequinte-Investimentos Imobiliários, Multi 25-Sociedade Imobiliária e Sintra Retail Park-Parques Comerciais.A Tiekenveen, holding da Immochan, subsidiária do grupo Auchan, comprou no Forum Montijo a área afecta ao hipermercado, excluindo o posto de abastecimento de combustíveis.Quanto à Multi 25, dona do Forum Sintra, a transacção exclui "as áreas afectas à exploração do hipermercado", actualmente nas mãos da Jerónimo Martins.O grupo Auchan é dono do Jumbo e do Pão de Açúcar e o seu braço imobiliário, a Immochan, detentora dos centros comerciais Alegro em Alfragide, Setúbal e Castelo Branco.