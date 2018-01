O défice das Administrações Públicas, em contas públicas, foi de 2.574 milhões de euros até Dezembro do ano passado, menos 1.607 milhões de euros do que em 2016, divulgou hoje o Ministério das Finanças.Num comunicado que antecede a divulgação da síntese de execução orçamental até Novembro pela Direcção-Geral de Orçamento (DGO), as Finanças dizem que para a redução do défice contribuiu a receita, que cresceu 3,8%, acima do crescimento de 1,6% da despesa.O ministério liderado por Mário Centeno afirma que, pelo segundo ano consecutivo, "o Governo garante o cumprimento dos objectivos orçamentais estabelecidos no Orçamento do Estado" e que a "rigorosa execução orçamental" permite reduzir a peso da dívida pública no Produto Interno Bruto (PIB).Por fim, o saldo primário (que exclui os encargos com a dívida pública) foi de 5.725 milhões de euros, uma melhoria de 1.677 milhões de euros face a 2016.Os números divulgados pela DGO são apresentados em contabilidade pública, ou seja, têm em conta o registo da entrada e saída de fluxos de caixa, e a meta do défice fixada é apurada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) em contas nacionais, a óptica dos compromissos, que é a que conta para Bruxelas.