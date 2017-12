O défice melhorou mais de 2300 milhões de euros até Novembro face a 2016, o que dá uma redução homóloga significativa de 53%.





Através de uma nota do gabinete do ministro das Finanças sobre a execução orçamental até ao 11º mês de 2017, entre Janeiro e Novembro deste ano o

défice das Administrações Públicas (AP) "ascendeu a 2084 milhões de euros, traduzindo uma melhoria de 2326 milhões de euros face a 2016".

Devido a esse resultado, a receita aumentou 4,3%. A despesa também cresceu, mas apenas 0,8%. "A evolução do défice ao longo do ano garante, pelo segundo ano consecutivo, o cumprimento dos objectivos orçamentais estabelecidos no Orçamento do Estado", diz o comunicado.