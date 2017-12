Advogado do jogador português defende que ele foi mais maltratado que Messi pelo Fisco espanhol.



Cristiano Ronaldo comparou a sua situação à de Messi para se defender dos crimes de fraude fiscal de que é acusado, queixando-se do pior tratamento a que é sujeito. Numa carta enviada ao Tribunal de Primeira Instância e Instrução de Pozuelo de Alarcón, em que decorrem as sessões do julgamento, a defesa do craque português lamenta que os critérios aplicados a Messi sejam diferentes.



"A posição do Gabinete Nacional de Fiscalidade Internacional e o do Fisco neste caso contrastam com a própria posição do Fisco e da jurisdição penal em contratos praticamente idênticos aos de Cristiano Ronaldo", lê-se na carta a que o jornal espanhol El Mundo teve acesso. Foi escrita por José Antonio Choclán, advogado especialista em direito fiscal contratado por Ronaldo. Para ele, o Fisco usa "métodos claramente arbitrários e criativos".



Segundo o advogado, "Messi residia em Espanha" e portanto "não podia aplicar-se o regime de trabalhadores deslocados em Espanha do Imposto sobre os Rendimentos das Pessoas Físicas (IRPF)". Este regime foi aplicado a Ronaldo, o que sustenta o tratamento diferenciado.



No caso de Messi, "a Autoridade Tributária defendeu, e os diferentes tribunais reconheceram, que os rendimentos derivados dos contratos de cedência de direitos de imagem de Messi, que assumiu deveres semelhantes aos de Cristiano Ronaldo, deveriam ser classificados como rendimentos de capital mobiliário e não como rendimentos de uma actividade económica no IRPF".



Cristiano Ronaldo é acusado de quatro crimes de fraude fiscal, no valor de 14,7 milhões de euros.